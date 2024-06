Iran kritisiert kalifornisches Gerichtsurteil zur Beendigung antiisraelischer Proteste

Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nasser Kanani, wies auf den Unterschied zwischen Slogans und Aktionen in den Vereinigten Staaten hin und kündigte die Verletzung des „Rechts auf Rede- und Meinungsfreiheit“ in diesem Land an Erlass einer Anordnung des amerikanischen Gerichts, die antiisraelischen Proteste der Studenten Universität von Kalifornien zu stoppen.

Ihm zufolge glauben die Vertreter der Studentenvereinigung der University of California, dass die Entscheidung des Gerichts, den erzwungenen Streik von Universitätsstudenten und -mitarbeitern zur Unterstützung Palästinas zu stoppen, unzulässig sei.

Kürzlich hat das kalifornische Gericht die Angestellten und Universitätsmitarbeiter dieses Staates gezwungen, ihre Streiks zu beenden.

Letzte Woche gab Scott Hernandez Jason, stellvertretender Vizekanzler der Universität Santa Cruz im US-Bundesstaat Kalifornien, in einer Erklärung bekannt, dass Polizisten 80 pro-palästinensische protestierende Studenten auf dem Campus dieser Universität festgenommen hätten.

In dieser Erklärung heißt es: Die Beamte griffen am Freitagmorgen (Ortszeit) die Zelte pro-palästinensischer Demonstranten auf dem Campus dieser Universität an und verhafteten 80 von ihnen.