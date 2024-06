250 Standorte auf der Welt für Stimmabgabe der im Ausland ansässigen Iraner

Mohsen Eslami sagte, dass die Wahllokale in hochdichte und geringdichte Wahllokale unterteilt seien und alle Exekutivbeamten bis zum Ende der Abstimmung in diesen Zweigstellen anwesend seien.

Der Sprecher der Wahlzentrale stellte klar: 250 Punkte auf der ganzen Welt wurden bestimmt, um Stimmen von Iranern außerhalb des Landes zu erhalten.

Ihm zufolge können Wähler in iranischen Botschaften oder Konsulaten abstimmen, wenn sie keinen gültigen Personalausweis und Geburtsurkunde haben.

Die Registrierung der Kandidaten für die 14. Präsidentschaftswahl begann am Donnerstag, 30. Mai und endete am Montag, 3. Juni, um 18:00 Uhr. In diesen 5 Tagen haben sich 80 Personen für die Präsidentschaftswahlen registriert.