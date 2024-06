Bagheri: BRICS sollten die Stimme der Mehrheit sein, die eine gerechtere Welt will

Ali Bagheri Kani, amtierender Außenminister der Islamischen Republik, betonte auf dem Treffen des BRICS-Außenministerrates in Russland die Bedeutung der BRICS für die Schaffung einer fairen, multilateralen und demokratischen Welt.

Er sagte: Als neues Mitglied der BRICS ist die Islamische Republik Iran bei allen Veranstaltungen und Programmen dieser Organisation in den Bereichen politische Sicherheit, Wirtschaft, Finanzen und Kultur und Bevölkerung aktiv und innovativ präsent und glaubt, dass der Erfolg der BRICS durch den kollektiven Willen und die Priorisierung gemeinsamer Pläne, Wünsche und Bedürfnisse in allen drei Säulen, insbesondere in der wirtschaftlich-finanziellen Säule, garantiert werden kann.

'BRICS hat die größte Bevölkerung, die größte Volkswirtschaft und das größte Territorium auf dem Planeten; Daher sollte es die Stimme der Mehrheit der Menschen auf der Welt sein, die ihre rechtmäßige Position erreichen wollen und eine gerechtere, demokratischere und multilateralere Welt der gegenwärtigen chaotischen Welt vorziehen.', fuhr er fort.

Laut Bagheri sind die BRICS-Staaten inzwischen zu einem neuen Symbol und Erfolgsmodell für „moderne Zusammenarbeit“ und „Koalition von Hochgeschwindigkeitsökonomien“ geworden und haben gezeigt, dass sie über Initiative und vielfältige Programme verfügen, um die „Global Governance“ zu reformieren und eine Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen.