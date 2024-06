Lawrow: BRICS schafft ein Zahlungssystem mit nationalen Währungen

Sergej Lawrow sagte am Montag auf der Sitzung des Außenministerrates der BRICS-Gruppe in Russland: Um die Beschlüsse des BRICS-Gipfels im vergangenen Jahr in Johannesburg, Südafrika insbesondere im Bereich der Verbesserung des internationalen Währungs- und Finanzsystems durch die Schaffung einer Plattform für Zahlungen in Landeswährungen im Handel umzusetzen, werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

Er betonte: Gemäß den auf dem BRICS-Gipfel in Johannesburg verabschiedeten Richtlinien legen wir besonderen Wert auf die Koordinierung der Methoden zur Bildung einer Gruppe von BRICS-Partnerländern.

Er fügte hinzu: Gleichzeitig wird an wichtigen russischen Initiativen im Verkehrssektor, der Einrichtung einer Kontaktgruppe für Klima und nachhaltige Entwicklung, einer Arbeitsgruppe für Nuklearmedizin und einer Ärztevereinigung usw. gearbeitet.

'Gleichzeitig mit dem Prozess der Veränderung der Weltordnung schreiten die BRICS-Staaten voran und ihre Rolle in globalen Prozessen wird zunehmen.', so er.