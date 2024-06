Lebensläufe und Politische Aufzeichnungen von 6 Kandidaten für die Präsidentschaftswahl

Nach Abschluss des Qualifikationsprozesses der Kandidaten für die 14. Präsidentschaftswahl gab der Wächterrat die endgültigen Namen der zugelassenen Kandidaten bekannt.

Auf dieser Grundlage ist es den Herren Masoud Pezeshkian, Mustafa Pourmohammadi, Saeed Jalili, Alireza Zakani, Mohammad Baqer Qalibaf und Seyed Amirhossein Ghazizadeh Hashemi in alphabetischer Reihenfolge gelungen, die Qualifikationsgenehmigung des Wächterrats zu erhalten und sie werden bei den Präsidentschaftswahlen anwesend sein.

In diesem Bericht werfen wir einen kurzen Blick auf die Biografie und Leistung der Männer des 14. Wettbewerbs.

1. Masoud Pezeshkian:

Er wurde am 29. September 1954 in der Stadt Mahabad in der Provinz West-Aserbaidschan geboren.

Er war Gesundheitsminister in der zweiten Regierung von Mohammad Khatami und war in der 8., 9., 10., 11. und 12. Amtszeit von Parlament d er Abgeordneter der Stadt Täbris.

Er war auch der erste Vizepräsident des Parlaments im 10. Parlament.

2. Mostafa Pourmohammadi:

Er wurde am 25. Dezember 1959 geboren.

Er begann seine Karriere als Staatsanwalt der Islamischen Revolution im Jahr 1979 und arbeitete bis 1986 als Staatsanwalt von Khuzestan, Hormozgan, Kermanshah und Khorasan.

Er war von 1997 bis 1999 stellvertretender Informationsminister. Von 2008 bis 2013 leitete er die Generalinspektionsorganisation des Landes.

Mit Beginn der 11. Regierung im Jahr 2013 wurde Pourmohammadi für vier Jahre Justizminister.

Derzeit arbeitet er als Generalsekretär der Fighting Clergy Society und ist außerdem Leiter des Dokumentationszentrums der Islamischen Revolution.

3. Saeed Jalili:

Er wurde 1965 in Maschhad geboren.

Zuvor war er Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats und Leiter der Atomverhandlungsgruppe Irans mit westlichen Ländern.

Jalili war von 2007 bis September 2013 Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats und Leiter der Atomverhandlungsgruppe Irans mit westlichen Ländern.

Seit 2013 ist Jalili Mitglied des Schlichtungsrates und Vertreter des Obersten Führers im Obersten Nationalen Sicherheitsrat.

Er meldete sich als Kandidat für die 13. Präsidentschaftswahl des Jahres 2021 und zog sich zwei Tage vor der Wahl zugunsten von Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi von der Teilnahme an der Wahl zurück.

4. Alireza Zakani:

Er wurde am 3. März 1966 geboren.

Im Jahr 1989 wurde Zakani in die Abteilung „Medizin“ der Medizinischen Universität Teheran aufgenommen, im Sommer 1997 erhielt er seinen allgemeinen Doktorgrad und im Jahr 2001 begann er den Fachkurs für Nuklearmedizin, den er 2004 abschloss .

Er ist außerdem Mitglied der Fakultät der Medizinischen Universität Teheran, des Nuklearmedizinischen Zentrums, des Imam Khomeini Hospital Complex und des Shariati Hospital.

Im 7., 8. und 9. Parlament war Zakani Abgeordneter aus Teheran und in der 11. Legislaturperiode wurde er als Abgeordneter von Qom ins Parlament gewählt.

Im Jahr 2021 wurde er Bürgermeister von Teheran und 2023 zum Assistenten des Präsidenten ernannt.

5. Seyed Amirhossein Ghazizadeh Hashemi:

Er wurde am 14. April 1971 in Fariman geboren.

Seit 2021 bekleidete er in der 13. Regierung die Position des Vizepräsidenten und Leiters der Veteranen- und Märtyrerstiftung.

Ghazizadeh Hashemi war viermal Parlamentsabgeordneter.

6. Mohammad Bagher Ghalibaf:

Er wurde im September 1961 in Torghaba, Maschhad, geboren.

1994 wurde er zum Kommandeur der Baubasis Khatam-ul-Anbia gewählt und drei Jahre später, 1997, zum Kommandeur der Luftwaffe des Korps der Islamischen Revolutionsgarde und 2000 zum Kommandeur der Polizei ernannt.

Er wurde im September 2005 zum Bürgermeister der Hauptstadt gewählt und behielt dieses Amt für drei aufeinanderfolgende Amtszeiten zwölf Jahre lang.

Anschließend zog er als Abgeordneter aus Teheran in das 11. Parlament ein und wurde der sechste Präsident des Parlaments.