Die Zahl der Märtyrer in Gaza überstieg 37.000

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza gab bekannt, dass das zionistische Regime in den letzten 24 Stunden in Gaza acht Verbrechen begangen hat, bei denen 283 Menschen den Märtyrertod erlitten und 814 weitere verletzt wurden.

Das Gesundheitsministerium Palästinas fügte hinzu, dass die Zahl der Märtyrer in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 37.84 und die Zahl der Verletzten 84.494 erreicht habe.

Am Samstag verübte das zionistische Regime in Fortsetzung seiner Verbrechen ein schreckliches Massaker im Nusirat-Lager im Zentrum des Gazastreifens.

Am Samstag berichteten palästinensische Medien über das Märtyrertum und die Verwundung Hunderter Palästinenser bei den Angriffen des zionistischen Regimes auf das Al-Nusirat-Lager und andere Gebiete im Zentrum des Gazastreifens.

Das Informationsbüro der Palästinensischen Autonomiebehörde im Gazastreifen gab bekannt, dass die Zahl der Märtyrer des barbarischen Verbrechens der israelischen Besatzung im Nusirat-Lager im Zentrum dieses Streifens 210 Menschen erreicht hat und die Zahl der Verletzten mehr als 400 beträgt.