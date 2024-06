6 qualifizierte Kandidaten für die Präsidentschaftswahl vorgestellt

„Mohsen Eslami“, der Sprecher der Wahlzentrale des Landes, gab heute die Namen qualifizierter Kandidaten für die 14. Präsidentschaftswahl bekannt.

Die Namen der 6 qualifizierten Kandidaten für die Präsidentschaftswahl lauten wie folgt:

1. Mustafa Pourmohammadi

2. Massoud Pezeshkian

3. Saeed Jalili

4. Alireza Zakani

5. Mohammad Bagher Ghalibaf

6- Seyyed Amirhossein Ghazizadeh Hashemi

Die Registrierung der Kandidaten für die 14. Präsidentschaftswahl begann am Donnerstag, 30. Mai und endete am Montag, 3. Juni, um 18:00 Uhr. In diesen 5 Tagen haben sich 80 Personen für die Präsidentschaftswahlen registriert.