Teheran (IRNA) - Die Nachrichtenseite „Araby 21“ schrieb in einem Bericht, dass der Stabschef des zionistischen Regimes in diesen Tagen heftigen Angriffen ausgesetzt sei, weil er seinen zugewiesenen Aufgaben nicht nachgekommen sei, so dass Herzi Halevis Verbleib in dieser Position als sein Scheitern gewertet werde.

Während die Armee im Gazastreifen gegen die palästinensische Nation kämpft, ist ein weiterer Krieg im Gange, in dem es keine Nachrichten über Bombenanschläge und Angriffe gibt, sondern über die Zukunft von Herzi Halevi, dem Stabschef des zionistischen Regimes. Die Forderungen nach Halevis Entlassung nehmen zu, und zionistische Kreise behaupten, dass sein Wechsel der Armee des zionistischen Regimes neues Blut zuführen werde. Der Militärexperte der zionistischen Medien Yediot Ahronoth enthüllte: „Die vergangenen Tage offenbaren die Tiefe der Kluft zwischen den Armeekommandeuren und hochrangigen Generälen, insbesondere die Verärgerung über die Leistung des Armeestabschefs, und dieser Trend verstärkt sich im Laufe der Zeit.“