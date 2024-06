Irans Frau gewann die Korash-Asienmeisterschaft

Teheran (IRNA) - Eine iranische Frau aus der Provinz Mazandaran gewann bei der 13. Korash-Asienmeisterschaft in der Erwachsenenklasse eine Goldmedaille, was den Menschen in der Provinz Freude bereitete.

Fatemeh Barmaki gewann die Goldmedaille im Gewicht von +87 kg. In diesem Gewicht, in dem regelmäßig Wettkämpfe stattfanden, wurde Barmaki die Meisterin dieser Wettbewerbe. Yuldoz Mukhamadieva aus Usbekistan wurde Zweiter, und Samriti Samriti aus Indien und Hamideh Niki aus dem Flüchtlingsteam gewannen die Bronzemedaille. Die 13. Korash-Asienmeisterschaft der Frauen fand in Teheran statt. Am Ende gewann die iranische Nationalmannschaft zwei Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen und wurde Zweiter im Mannschaftswettbewerb.