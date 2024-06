In Tel Aviv kommt es zu Zusammenstößen der Polizei mit Netanyahus Gegnern

Die zionistische Polizei griff die zionistische Demonstration in Tel Aviv an, um die Vereinbarung zum Austausch von Gefangenen mit dem Widerstand und die Forderung nach Entlassung des Premierministers des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, zu unterstützen.

Diesem Bericht zufolge griff die Polizei die Demonstranten mit Wasserwerfern an und versuchte, sie auseinanderzutreiben.

Die Times of Israel berichtete außerdem, dass die israelische Polizei während der Proteste am Samstagabend in Tel Aviv 33 Menschen festgenommen habe.

Nachdem 240 Tage vergangen sind, seit das zionistische Regime ohne Ergebnisse und Erfolge in den Gazastreifen einmarschiert ist, versinkt dieses Regime immer mehr in seinen inneren und äußeren Krisen.