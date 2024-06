Bagheri: „D8“-Mitglieder glauben nicht an mehr Toleranz gegenüber dem zionistischen Regime

Am Samstag sagte Ali Bagheri in einem Interview am Ende der außerordentlichen Sitzung des Außenministerrates der Gruppe der Acht (D8): Die Anwesenheit von acht islamischen Entwicklungsländern, die eine bedeutende Bevölkerung von Muslimen in der Welt abdecken, ist ein sehr wichtiger Schritt für das wichtigste Thema der heutigen Welt und das sensibelste und wichtigste Thema der islamischen Welt für eine effektive Entscheidungsfindung und Aktion.

'Der wichtige Punkt ist, dass dieses Treffen heute (Samstag) nicht mit dem Vorschlag Irans und der Zustimmung der Mitglieder dieses Treffens enden wird, sondern der Beginn eines Prozesses für die wirksame Rolle der D8-Mitgliedstaaten ist.', fügte er hinzu.

Ihm zufolge wurde beschlossen, dass sich die Mitgliedstaaten zu verschiedenen Anlässen und regelmäßig auf verschiedenen Ebenen treffen und gemeinsam Entscheidungen treffen, um die ergriffenen Maßnahmen und Entscheidungen zu bewerten und gemeinsam für die kommende Zeit zu entscheiden.

Bagheri bemerkte: Die Vorschläge der Islamischen Republik Iran bei diesem Treffen waren sehr praktisch. Bei diesem Treffen haben wir eine Initiative zum Abbruch der Beziehungen zum zionistischen Regime auf politischer und wirtschaftlicher Ebene sowie zum Boykott israelischer Waren vorgeschlagen.

Er sagte: Es ist wichtig, dass alle islamischen Länder, die bei diesem Treffen anwesend waren, sich einig waren, dass die Verbrechen des zionistischen Regimes nicht länger toleriert werden sollten und dass verschiedene Kapazitäten innerhalb und außerhalb des D8-Komplexes mobilisiert werden sollten, um eine ernsthaftere Bewegung gegen die Zionisten zu organisieren.