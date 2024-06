Lieberman: „In Gaza haben wir eine völlige Demütigung erreicht“

Er betonte, dass Israel die nördliche Region verloren habe und sich weiterhin der Hisbollah unterwerfe, die tut, was sie wolle.

„Nach acht Monaten Krieg war Israel nicht in der Lage, die Hamas zu zerstören oder die israelischen Gefangenen aus Gaza zurückzubringen“, fuhr er fort.

Auch Yair Lapid, der Chef der Oppositionsfraktion im Kabinett des zionistischen Regimes, sagte in einer Erklärung, dass Benjamin Netanyahus korruptes Kabinett nicht in der Lage sei, die schlechten politischen Bedingungen in diesem Regime zu stoppen.