„Iran gibt seine unveräußerlichen Rechte angesichts des politischen Drucks nicht auf“

Behrouz Kamalvandi forderte die westlichen Länder auf, den Weg der Interaktion und Zusammenarbeit einzuschlagen.

Bezüglich des Vorgehens der Islamischen Republik Iran gegen die Herausgabe einer Resolution im Gouverneursrat durch westliche Länder erklärte er: „Wir haben bereits gesagt, dass die Herausgabe einer Resolution eine unkonstruktive Handlung ist.“

„Ab heute haben wir mit den Maßnahmen begonnen, die im Rahmen des Schutzes liegen. Es wird erwartet, dass die westlichen Länder den Weg der Interaktion und Zusammenarbeit einschlagen werden“, fuhr er fort.

In der von England, Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen Resolution gegen das friedliche Atomprogramm unseres Landes, die am Mittwoch vom Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde genehmigt wurde, gab es weniger Stimmen für diese Resolution als in der Vergangenheit.

Beispielsweise gab es in den vorherigen Fällen 30 bzw. 26 Stimmen für die Resolution, aber dieses Mal wurden 20 Stimmen für die Resolution abgegeben, und zusätzlich zu der negativen Abstimmung Chinas und Russlands unterstützten viele Länder, darunter auch Saudi-Arabien, diese Resolution nicht.