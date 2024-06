Der Westen sollte die notwendigen Schritte unternehmen, die Umsetzung des JCPOA wieder aufzunehmen

In dieser gemeinsamen Erklärung, die erstmals von den drei Ländern auf der vierteljährlichen Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde vorgelegt wurde, heißt es: „Unsere Länder waren stets starke Befürworter des JCPOA. Gemeinsam mit anderen Parteien haben wir unsere Zeit und Mühe in die Verhandlungen investiert, die 2015 zum Abschluss des JCPOA-Abkommens und anschließend in dessen Umsetzung führten.“

„Unsere Unterstützung für das JCPOA hat sich seit 2018 nicht geändert, als die Vereinigten Staaten illegal und einseitig aus diesem Abkommen austraten und die Verhängung einseitiger und illegaler Sanktionen sowie die Anwendung der Politik des maximalen Drucks gegen Iran zu einem Wendepunkt für dieses Abkommen wurden“, hieß es in dieser Erklärung.

Iran, China und Russland wurden daran erinnert, dass sie als Ergebnis der acht Verhandlungsrunden in Wien ihre Bereitschaft erklärt haben, sich auf die Wiederaufnahme der JCPOA-Umsetzung auf der Grundlage des Textes vom August 2022 zu einigen.