Teheran (IRNA) - Osama Hamdan, einer der Anführer der Hamas-Bewegung, betonte in seiner Pressekonferenz am Dienstagabend in Beirut: „Wir sind mit einem Abkommen nicht einverstanden, das nicht einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen und den Abzug der Besatzer aus diesem Gebiet sowie die Unterzeichnung eines Vertrags zum Austausch von Gefangenen vorsieht.“

„Wir informierten die katarischen Brüder über das Angebot, das wir von den Vermittlern erhalten hatten, und stimmten ihm gleichzeitig zu. Wir haben das Angebot der Vermittler am 5. Mai erhalten und am 6. Mai zugestimmt, aber Israel hat nicht reagiert“, fügte er hinzu. „Die Aussagen Israels garantieren keinen dauerhaften Waffenstillstand und keinen vollständigen Rückzug aus Gaza. Dies steht nicht im Einklang mit den Aussagen des amerikanischen Präsidenten“, betonte er.