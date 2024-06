Die Palästinenser haben den Feind im Al-Aqsa-Sturm gefangen, aus dem es keinen Ausweg gibt

Bei der Zeremonie zum 35. Jahrestag von Imam Khomeini erklärte Ayatollah Seyyed Ali Khamenei: „Heute möchte ich aus der Sicht des ehrenwerten Imams ein paar Worte zu zwei wichtigen Themen sagen, die sich bisher ereignet haben.“

„Eine davon ist die Palästina-Frage, die heute die erste Frage der Welt ist, und sie begann mit einem Volksangriff und hat bis heute die Welt auf sich selbst gerichtet und sie zur ersten Frage der Welt gemacht“, fuhr er fort.

„Einer davon ist der tragische Verlust unseres geliebten Präsidenten, der ebenfalls ein großer Vorfall ist. Dieses große Treffen hat jedes Jahr ein wichtiges und notwendiges Ziel der iranischen Nation, nämlich die Erinnerung an den großen Imam zu erneuern und die Lehren des Imams für den Fortschritt des Landes zu nutzen“, erklärte er.

„Das Märtyrertum unseres Präsidenten und seiner Gefährten hat Konsequenzen sowohl im Land als auch in der Welt, was als eines der wichtigsten Themen in der Geschichte der Revolution gilt“, stellte er fest.

„Die Al-Aqsa-Sturm-Operation war ein entscheidender Schlag für das zionistische Regime. Der brutale Angriff des zionistischen Regimes ist eine nervöse Reaktion auf die Vereitelung ihres Plans“, betonte er.

„Der Al-Aqsa-Sturm-Angriff machte die Pläne des Feindes zunichte. Imam Khomeini sagte, dass das palästinensische Volk seine Rechte wahrnehmen und das zionistische Regime zum Rückzug zwingen sollte“, fuhr Ayatollah Khamenei fort.

„In einem Brief an den ehemaligen sowjetischen Präsidenten schrieb der ehrwürdige Imam, dass ich höre, wie die Knochen des kommunistischen Regimes brechen. Dies ist einer der bleibenden historischen Ausdrucksformen”, betonte er.

„Was der Imam über die Zukunft Palästinas vorhergesagt hat, wird heute wahr. Der Al-Aqsa-Sturm hat das zionistische Regime auf einen Weg gebracht, der nichts anderes als seinen Verfall und seine Zerstörung bedeutet“, sagte er.

„Die Operation Al-Aqsa-Sturm im vergangenen Jahr war genau das, was die Region brauchte. Unsere Region brauchte diese Operation und diese Operation war die Antwort auf diesen Bedarf“, betonte Ayatollah Khamenei.

„Diese Operation war ein entscheidender Schlag für das zionistische Regime, und infolge dieses Schlags hat dieses Regime Schwierigkeiten erlitten, vor denen es nicht gerettet werden kann. Palästinensische Kommandeure haben mit dem Al-Aqsa-Sturm eine große internationale Verschwörung für die westliche Region des Nahen Ostens vereitelt“, fügte er hinzu.

„Die Al-Aqsa-Sturm-Operation geschah pünktlich und brachte das zionistische Regime auf einen Weg, der nichts anderes bedeutet als seine Zerstörung“, schloss er.

„Das zionistische Regime geht zu Ende und die Menschen auf der Welt sehen das. Der liebe Präsident und seine Gefährten waren würdige und treue Menschen, die auf dem Weg zum Dienst am Volk den Märtyrertod erlitten haben“, sagte er.

„Die Tatsache, dass ein Präsident stirbt und Menschen in Millionen auf die Straße gehen, ist ein nationales Kapital. So etwas gibt es nirgendwo auf der Welt. Raisi war die Verkörperung der Parolen der Revolution. Wenn Menschen ihn loben, zeigen sie tatsächlich ihre Verbundenheit mit den Parolen der Revolution“, betonte der Oberste Führer der islamischen Revolution.

„Diese Wahlen sind ein Phänomen voller Errungenschaften. Wenn Gott will, wird diese Wahl mit Güte und Großartigkeit abgehalten, es wird eine große Errungenschaft für die iranische Nation sein“, betonte Ayatollah Khamenei.