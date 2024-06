Tausendjährige Stadt "Harire" von Kish wird bei ISECO registriert

In einem Interview mit IRNA am Sonntag erklärte Mehdi Adiban, dass 55 islamische Länder der Welt Mitglieder von ISECO seien und die Registrierung der tausend Jahre alten historischen Stadt Harire Kish in dieser Organisation eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Prozesses spielen werde seiner weltweiten Registrierung.

Er erklärte, dass die notwendigen Dokumente für die weltweite Registrierung dieser historischen Stadt vorbereitet würden, und fügte hinzu: Jedes Jahr besuchen Tausende von Menschen dieses historische Denkmal und seine weltweite Registrierung wird eine wichtige Rolle dabei spielen, ausländische Touristen in die Region zu locken.

Die antike und tausend Jahre alte Stadt „Harire“ liegt im Norden der Insel Kish und wurde 1997 als eines der Nationaldenkmäler Irans registriert.