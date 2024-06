Erneuter Angriff der jemenitischen Armee auf den Flugzeugträger Eisenhower im Roten Meer

Teheran (IRNA) - Brigadegeneral Yahya Saree, der Sprecher der jemenitischen Armee, gab am Samstagabend in einer Erklärung bekannt, dass unsere Streitkräfte den Eisenhower-Flugzeugträger im nördlichen Roten Meer zum zweiten Mal in den letzten 24 Stunden mit Drohnen und Raketen angegriffen hätten.

Er sagte, dass die jemenitische Armee sechs Operationen durchgeführt habe. Er bestätigte, dass neben dem Flugzeugträger Eisenhower im nördlichen Roten Meer auch ein amerikanischer Zerstörer in diesem Meer von mehreren Drohnen angegriffen wurde. „Wir haben das Schiff „MAINA“ und das Schiff „ALORAIQ“ im Indischen Ozean sowie das Schiff „ABLIANI“ im Roten Meer angegriffen“, fuhr er fort. Saree betonte noch einmal, dass der Angriff auf das amerikanische Schiff mit großer Präzision durchgeführt worden sei.