Mit der Operation „Ehrliches Versprechen“ verschwand die falsche Abschreckung des zionistischen Regimes

Ali Bagheri erklärte heute Morgen auf dem internationalen Gaza-Gipfel: „Heute ist der mächtige und unterdrückte Gazastreifen die wichtigste Frage der Welt.“

„Die Operation Al-Aqsa-Sturm stellt einen Wendepunkt in der Geschichte Palästinas und den Weg der illegitimen Existenz des zionistischen Regimes dar. Heute, wo dieses Regime beschlossen hat, sich dem Widerstand zu stellen, verschlechtert sich seine Situation von Tag zu Tag“, fuhr er fort.

„Am Tag, als die Al-Aqsa-Sturm-Operation begann, hatte kein Land seine Beziehungen zum zionistischen Regime abgebrochen, doch heute werden in internationalen Foren weniger als zehn Stimmen für das zionistische Regime verzeichnet“, betonte er.

„Das zionistische Regime machte einen strategischen Fehler und griff ein iranisches Hauptquartier in Damaskus an. Die Islamische Republik Iran unterstützt weiterhin die Widerstandsbewegung in der Region und diese Unterstützung gilt nicht nur dem Iran“, erklärte Bagheri.