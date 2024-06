„Wir begrüßen den dauerhaften Waffenstillstand und den vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus Gaza“

In der Hamas-Erklärung heißt es: „Wir in der Bewegung bewerten den Inhalt der Rede von US-Präsident Joe Biden heute (Freitag) positiv, in der er einen dauerhaften Waffenstillstand, den Abzug der Besatzungstruppen aus dem Gazastreifen, den Wiederaufbau des Gazastreifens und den Austausch von Gefangenen fordert.“

„Wir glauben, dass diese amerikanische Position und der auf regionaler und internationaler Ebene geschaffene Glaube an die Notwendigkeit, den Krieg gegen Gaza zu beenden, das Ergebnis der Stabilität der palästinensischen Nation und ihres Widerstands sind“, hieß es in dieser Erklärung.

Hamas betonte außerdem die Bereitschaft, positiv auf jeden Plan einzugehen, der auf einem dauerhaften Waffenstillstand, dem Abzug der Besatzungstruppen aus Gaza, dem Wiederaufbau, der Rückkehr der Vertriebenen in ihre Häuser und dem Abschluss einer ernsthaften Vereinbarung über den Austausch von Gefangenen basiert.