Die amerikanische Polizei nahm 80 pro-palästinensische Studenten fest

In dieser Erklärung heißt es: „Die Beamte griffen am Freitagmorgen (Ortszeit) die Zelte pro-palästinensischer Demonstranten auf dem Campus dieser Universität an und verhafteten 80 von ihnen.“

Der Erklärung zufolge wurden pro-palästinensisch protestierende Studenten wochenlang wiederholt angewiesen, das Lager zu räumen und den Zugang zu zahlreichen Universitätsressourcen und dem Campus selbst nicht zu behindern.

Augenzeugen zufolge wurden die meisten protestierenden Studenten entweder festgenommen oder verließen das Gebiet am Freitag um 9 Uhr morgens.