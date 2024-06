Iran verurteilt die neuen EU-Sanktionen scharf

„Anstatt sich erneut auf die Kriegsverbrechen des zionistischen Regimes in Gaza zu konzentrieren und dieses kriminelle Regime zu bestrafen und zu sanktionieren, hat die Europäische Union einige iranische Behörden und Institutionen, die bei der Bekämpfung des Terrorismus und der Gewährleistung einer stabilen Sicherheit in der Region wirksam sind, in ihre Sanktionsliste aufgenommen“, fügte er hinzu.

„Es ist bedauerlich, dass die Europäische Union durch wiederholte Ausreden und Anschuldigungen die Befriedigung des zionistischen Regimes und der Vereinigten Staaten über die Interessen der Europäischen Union und der Nationen gestellt hat“, betonte er.

Er betonte die Kontinuität der prinzipiellen Politik der Islamischen Republik Iran, insbesondere bei der Gewährleistung des regionalen und internationalen Friedens und der Sicherheit, und kritisierte scharf das zwiespältige Verhalten der Europäischen Union.

„Die Islamische Republik Iran behält sich das Recht vor, auf diesen destruktiven Ansatz der Europäischen Union zu reagieren“, erklärte er.