Teheran (IRNA) - Die Gedenkzeremonie für Präsident Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi und Hossein Amirabdollahian sowie andere Märtyrer des iranischen Hubschrauberabsturzes fand am Donnerstag in der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York statt.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hielt auf ihrer ersten Sitzung nach der Tragödie eine Schweigeminute zu Ehren von Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi und seinen Gefährten ab. Darüber hinaus legten auch der UN-Sicherheitsrat und die Botschafter der Blockfreien Bewegung bei ihren ersten Treffen eine Schweigeminute ein, um die Märtyrer dieser Tragödie zu ehren.