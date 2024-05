„Sie stehen auf der richtigen Seite der Geschichte“

Ich wende mich mit diesem Brief an die jungen Menschen, deren Gewissen sie dazu bewegt hat, die unterdrückten Frauen und Kinder in Gaza zu verteidigen.

Sehr geehrte junge Studenten in den Vereinigten Staaten von Amerika! Dies ist unsere Botschaft der Sympathie und Solidarität mit Euch. Ihr befindet euch jetzt auf der richtigen Seite der Geschichte, die gerade geschrieben wird.

Ihr habt euch an der Widerstandsfront angeschlossen und unter dem unerbittlichen Druck eurer Regierung, die das brutale, usurpierende zionistische Regime offen unterstützt, einen ehrenvollen Widerstand begonnen.

An einem weit entfernten Ort führt die große Widerstandsfront, die dieselben aktuellen Einsichten und Emotionen wie eure besitzt, seit vielen Jahren einen Widerstandskampf. Das Ziel dieses Widerstands ist es, der eindeutigen Unterdrückung ein Ende zu setzen, die ein rücksichtsloses terroristisches Netzwerk, bekannt als die Zionisten, der palästinensischen Nation seit vielen Jahren aufgezwungen hat. Nachdem die Zionisten deren Land besetzt hatten, unterwarfen sie [das zionistische Regime] diese Menschen schwerstem Druck und Folterungen.

Der Völkermord, der heute vom zionistischen Apartheidregime begangen wird, ist eine Fortsetzung des extrem unterdrückerischen Verhaltens, das es seit vielen Jahrzehnten an den Tag gelegt hat. Palästina ist ein unabhängiges Land mit einer langen Geschichte. Es ist eine Nation, die sich aus Muslimen, Christen und Juden zusammensetzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ das zionistische kapitalistische Netzwerk mit der Hilfe der britischen Regierung nach und nach mehrere tausend Terroristen in dieses Land einreisen. Diese griffen die Städte und Dörfer der Palästinenser an und töteten dabei mehrere zehntausend Menschen oder vertrieben diese in benachbarte Länder. Die Zionisten plünderten deren Häuser, Märkte und ihr Ackerland und errichteten in dem usurpierten palästinensischen Land eine Regierung namens Israel.

Der größte Unterstützer dieses Usurpationsregimes ist - nach der anfänglichen Unterstützung durch England - die US-Regierung, die das [zionistische] Regime ständig politisch, wirtschaftlich und mit Waffen unterstützt hat. Selbst mit einer unverzeihlichen Nachlässigkeit hat sie diesem Regime den Weg zur Herstellung von Atomwaffen geebnet und es dabei unterstützt.

Vom ersten Tag an hat das zionistische Regime eine Politik der eisernen Faust gegen das wehrlose Volk Palästinas angewandt und unter Missachtung aller moralischen, menschlichen und religiösen Werte die Brutalität, den Terror und die Unterdrückung gegen die Palästinenser Tag für Tag verschärft.

Dabei haben die US-Regierung und ihre Verbündeten diesen Staatsterrorismus und die anhaltende Unterdrückung nicht einmal verurteilt. Heute sind einige Äußerungen der US-Regierung zu den schrecklichen Verbrechen in Gaza eher scheinheilig, als sachlich.

Die Widerstandsfront entstand im Herzen dieses dunklen, von Verzweiflung geprägten Raums, welcher mit der Gründung der Regierung der Islamischen Republik Iran erweitert und gestärkt wurde.

Die zionistischen Drahtzieher der internationalen Gemeinschaft, denen entweder die meisten Medien in den USA und Europa gehören oder die sie durch Geld oder Bestechung kontrollieren, haben diesen mutigen, menschlichen Widerstand als „Terrorismus“ bezeichnet. Ist ein Volk, das sich gegen die Verbrechen der zionistischen Besatzer wehrt, ein Terrorist?! Wird die Unterstützung dieser Nation und die Aufrüstung als terroristischer Akt eingestuft?

Die führenden Kräfte der globalen Unterdrückungsherrschaft kennen nicht einmal Gnade gegenüber menschlichen Grundbegriffen. Während sie das rücksichtslose, terroristische israelische Regime als einen Verteidiger darstellen, bezeichnen sie den palästinensischen Widerstand, der für seine Freiheit, Sicherheit und das Recht, sein Schicksal selbst zu bestimmen, eintritt, als Terroristen.

Ich möchte Ihnen versichern, dass sich die Situation bald ändern wird. Ein anderes Schicksal erwartet die empfindliche Region Westasien. Weltweit ist das Bewusstsein vieler Menschen erwacht, und die Wahrheit ist dabei, ans Licht zu kommen.

Die Widerstandsfront hat an Stärke gewonnen und wird noch stärker werden.

Und der Lauf der Geschichte ändert sich.

Neben Ihnen, den Studenten, haben sich auch Universitäten und Menschen in anderen Ländern zu Wort gemeldet. Die Unterstützung und Solidarität der Universitätsprofessoren mit euch Studenten ist ein bedeutendes und einschneidendes Ereignis. In gewisser Weise kann sie als Quelle des Trostes angesichts der Polizeibrutalität der Regierung und des Drucks, den sie auf Sie ausübt, dienen. Auch ich habe Mitgefühl mit euch jungen Menschen und schätze euer Durchhaltevermögen sehr.

Der heilige Koran lehrt uns Muslime und die weltweite Gemeinschaft, für das einzustehen, was richtig ist: „...So verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde...“ (11:112).

In Bezug auf den Umgang mit Menschen lehrt uns der heilige Koran: „...Tut weder ihr Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt...“ (2:279).

Durch das Erlernen und Befolgen dieser und Hunderter weiterer ähnlicher Anweisungen wird die Widerstandsfront Fortschritte machen und durch den Willen Gottes siegreich sein.

Ich empfehle Ihnen, sich mit dem heiligen Koran vertraut zu machen.