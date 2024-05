Sportminister betont die Notwendigkeit eines Waffenstillstands in Gaza

Heute nahm, Kiyomarth Hashemi, der Minister für Sport und Jugend an der Ehrung der Athleten für Imam Khomeini (RA) teil.

Er sagte: Beim Treffen der Sportminister in Shanghai haben wir angekündigt, dass vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris ein Waffenstillstand in Gaza verkündet werden sollte, damit palästinensische Sportler an den Spielen teilnehmen können.

'Wir haben die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Bevölkerung von Gaza gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza angekündigt und diese Aktionen sowie die Tötung wehrloser Menschen verurteilt.', so er.