Volker Türk sagte: „Die Bilder des Rafah-Bombenanschlags zeigen keine offensichtliche Änderung in den Kriegsmethoden (des israelischen Regimes).“

„Der Luftangriff am Sonntagabend in Rafah hat einmal mehr bewiesen, dass es im Gazastreifen keine sichere Zone gibt, und wir waren entsetzt über die Tötung von Palästinensern im Flüchtlingslager in Rafah“, fuhr er fort.