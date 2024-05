Ausstellung der Errungenschaften der Nuklearindustrie eröffnet

Die Fachausstellung „Erfolge der Atomindustrie des Landes“ wurde am Sonntag mit dem Gedenken an die Märtyrer des Dienstes an der Universität Isfahan eröffnet.

Diese Ausstellung wurde mit dem Ziel organisiert, die breite Öffentlichkeit zu informieren und das einheimische Wissen über die Nuklearindustrie vorzustellen, wobei der Schwerpunkt auf der Tatsache liegt, dass Sanktionen zu einer Chance geworden sind, das Land zu stärken, und dass iranische Experten bedeutende Erfolge im Nuklearwissen erzielt haben.

Diese Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Basij der Isfahan-Universität in Zusammenarbeit mit der Atomenergieorganisation des Iran und in der Fajr-Halle dieser Universität organisiert und ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Fachausstellung der Errungenschaften der Atomindustrie des Landes findet bis Dienstag, 28. Mai, von 10:00 bis 15:00 Uhr statt.