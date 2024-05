4,6 Tonnen Goldbarren gelangten ins Land

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden 4,6 Tonnen Goldbarren vom Zoll des Landes abgefertigt und in das Land eingeführt, was einer Steigerung um das 3,8-Fache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Wert der im genannten Zeitraum in das Land importierten Standardgoldbarren erreichte 330 Millionen Dollar. Letztes Jahr gelangten im gleichen Zeitraum 1,2 Tonnen Goldbarren im Wert von 79 Millionen Dollar ins Land.

Diesem Bericht zufolge waren in den ersten beiden Monaten dieses Jahres allein die Zollkontrollen am Flughafen Imam Khomeini der Ursprung von mehr als 91 % der Goldbarrenimporte.

Der Regierungsrat genehmigte im Dezember 2022 die Einrichtung für den Import von Goldbarren. Nach dieser Genehmigung begann der Import von Goldbarren in das Land.