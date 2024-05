Ausländischer Transit durch Iran steigt um 56,6 %

In diesem Zeitraum stammte die größte Menge ausländischer Transitgüter vom Zollamt Parvizkhan mit einer Menge von 1 Million und 71.000 Tonnen, was einen Anteil von 29,5 % am Zoll des Landes ausmachte.

Diesem Bericht zufolge wurden in zwei Monaten dieses Jahres 893.000 Tonnen Waren vom Zoll Shahid Rajaei und 474.000 Tonnen vom Zoll Bashmaq ins Ausland befördert.

Mit dieser Menge an Transit belegten diese beiden Grenzzollstellen den zweiten und dritten Platz.

In diesem Zeitraum wurde der größte Anstieg des Auslandstransits von den Zollstellen Piranshahr, Sarkhs und Parvizkhan verzeichnet, wo ein Anstieg von 726 %, 294 % bzw. 238 % zu verzeichnen war.