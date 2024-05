Schwere Unterdrückung pro-palästinensischer Studierender und Menschenrechtsverletzungen in Deutschland

Teheran (IRNA) - Nach der heftigen Reaktion der Polizei in europäischen und amerikanischen Ländern auf Studentenproteste unterdrückte die Bundesregierung die Studenten, die gegen den Krieg in Gaza protestierten, mit schweren körperlichen Angriffen, so dass sogar sie selbst zugeben, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt wurde.

Nach Berichten über einen Sitzstreik von Studenten vor einem Gebäude der Humboldt-Universität in Berlin griff die Polizei ein, um sie auseinanderzutreiben, und es soll ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die Festgenommenen eingeleitet worden sein. Die Organisatoren dieser Proteste verurteilten das Eingreifen der Polizei und warfen ihr extreme Gewalt gegen die Studenten vor. Dies ist nicht das erste Mal, dass die Polizei pro-palästinensische Demonstranten in diesem Land festnimmt. Jetzt wird den deutschen Studenten, die gegen den Krieg des zionistischen Regimes in Gaza demonstrieren, vorgeworfen, den Terrorismus zu unterstützen. Die Organisatoren dieser Proteste forderten die Unterstützung der überwiegend staatlichen deutschen Universitäten für den Waffenstillstand in Gaza und die kulturellen und akademischen Sanktionen des israelischen Regimes, um die Unterdrückung der Studentenbewegung zu stoppen.