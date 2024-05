Biden: Irans Drohnen- und Raketenangriff auf Israel war verheerend

Mit Blick auf die anhaltenden Konflikte in Europa und im Nahen Osten behauptete er: „Es gab noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine Zeit, in der wir unsere Streitkräfte gebeten haben, vielfältigere Missionen durchzuführen als jetzt.“

Der amerikanische Präsident lobte auch die Rolle der amerikanischen Armee bei der Lieferung von Nahrungsmitteln an die Palästinenser durch den Himmel, ohne die brutalen Angriffe der zionistischen Armee auf die Palästinenser im Gazastreifen zu erwähnen.