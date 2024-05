Die Freude der Menschen im Libanon und im Westjordanland nach der Gefangennahme der zionistischen Soldaten

Zuvor sagte Abu Obeidah, der Sprecher der al-Qassam-Bataillone: „Unsere Mudschaheddin führten am Samstagabend eine komplexe Operation im Norden des Gazastreifens durch, zogen die zionistischen Streitkräfte in den Tunnel und griffen sie im Inneren und an der Tunnelmündung an.“

„Bei dieser Operation stießen unsere Mudschaheddin mit den zionistischen Streitkräften zusammen und griffen die Unterstützungstruppe, die am Ort des Vorfalls ankam, mit Granaten und Bomben an“, fügte er hinzu.

Nachdem mehr als sieben Monate vergangen sind, seit das zionistische Regime ohne Ergebnisse und Erfolge in den Gazastreifen einmarschiert ist, versinkt dieses Regime von Tag zu Tag mehr in seinen inneren und äußeren Krisen.

In dieser Zeit hat das zionistische Regime nichts anderes erreicht als Kriminalität, Massaker, Zerstörung, Kriegsverbrechen, Verstöße gegen internationale Gesetze, Bombardierung von Hilfsorganisationen und Hungersnot in dieser Region.