Die Zahl der Märtyrer in Gaza auf 35.903 gestiegen

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass die Zahl der Verletzten bei der Invasion des Besatzungsregimes in Gaza auf 80.420 gestiegen sei.

In den letzten 24 Stunden haben die Besatzungstruppen fünf Verbrechen begangen, in deren Folge 46 Märtyrer und 130 Verwundete in Krankenhäuser im Gazastreifen verlegt wurden.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza fügte hinzu: Es liegen immer noch viele Leichen von Märtyrern unter den Trümmern und auf den Straßen, und die Notfall- und Zivilschutzkräfte haben keinen Zugang zu ihnen.

„Ashraf al-Qadara“, der Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, gab in einem Interview mit Al-Arabi TV bekannt, dass bisher 493 medizinisches Personal im Gazastreifen den Märtyrertod erlitten habe und viele weitere vermisst würden.