Irans Fortschritte auf dem Gebiet der medizinisch-wissenschaftlichen Produktionen

Der Leiter des Islamischen Instituts für Wissenschafts- und Technologieüberwachung und -zitierung (ISC) sagte: Die Islamische Republik Iran gehört zu den 20 Ländern mit den meisten wissenschaftlichen Produktionen, die im Jahr 2023 in den Datenbanken Scopus und Web of Science verzeichnet sind.

Bei der Bekanntgabe dieser Neuigkeiten am Samstag fügte Seyyed Ahmad Fazelzadeh hinzu: Angesichts der Bedeutung des Bereichs Gesundheit und Medizin und des Fortschritts der Islamischen Republik Iran in diesem Bereich hat das ISC-Institut einen Bericht über die wissenschaftlichen und technologischen Leistungen auf diesem Gebiet und über häufig zitierte Forscher sowie über die Präsenz der medizinischen Universitäten des Landes in der Weltrangliste erstellt.

Dementsprechend haben China und die Vereinigten Staaten in beiden Datenbanken die am häufigsten indizierten wissenschaftlichen Produktionen, und die Islamische Republik Iran belegt in der Scopus-Datenbank den 16. und in der Web of Science-Datenbank den 17. Platz.

Ihm zufolge zeigen die Veränderungen in der Zahl der indizierten wissenschaftlichen Produktionen der Islamischen Republik Iran, dass die Zahl der iranischen Artikel im Laufe der Jahre zugenommen hat.

Fazelzadeh erklärte: Unter den allgemeinen Arbeiten auf diesem Gebiet betrafen die meisten Forschungen die klinische Medizin, die Grundlagenmedizin bzw. die Gesundheitswissenschaften.