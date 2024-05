Teilnahme der Menschen an der Gedenkzeremonie für „Märtyrer des Dienstes“ in London

Teheran (IRNA) - Hunderte Fans der Revolution nahmen am Freitag in London an der Gedenkfeier zum Märtyrertod des Präsidenten und anderer Märtyrer des Flugzeugabsturzes teil.

Bei dieser Zeremonie waren der Geschäftsträger der iranischen Botschaft in London, der irakische Botschafter in England, Gelehrte, Geistliche und Leiter islamischer Zentren, ansässige Iraner und Liebhaber der Revolution anwesend. Dem heute bekannt gegebenen Programm zufolge werden sich Revolutionsliebhaber vor der Botschaft unseres Landes versammeln, um Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi und Hossein Amirabdollahian, dem iranischen Außenminister, ihre Ehre zu erweisen. Seit letztem Dienstag hat die iranische Botschaft anlässlich des Märtyrertods des Präsidenten und anderer Märtyrer des Hubschrauberunglücks ein Gedenkbüro eröffnet, und bisher haben die Botschafter und Diplomaten Dutzender ausländischer Länder dieses diplomatische Büro unterzeichnet. Am Freitag kamen mehrere in England lebende jüdische Gelehrte zur Botschaft, um dem verstorbenen Präsidenten unseres Landes ihr Beileid auszudrücken und ihm seinen Respekt zu erweisen.