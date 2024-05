UN veranstalten Gedenkzeremonie für den Präsidenten Irans

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen wird am kommenden Donnerstag eine Gedenkzeremonie für den Präsidenten und Außenminister Irans sowie andere Märtyrer des iranischen Hubschrauberunglücks abhalten.

Dennis Francis, der Präsident der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen, gab bekannt, dass dieses Treffen am 30. Mai stattfinden wird.

Der Präsident der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen besuchte zuvor die Repräsentanz der Islamischen Republik Iran in New York und würdigte den Präsidenten und Außenminister des Iran.

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hielt gestern eine Schweigeminute zu Ehren von Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi, dem iranischen Präsidenten und seinen Gefährten, darunter Hossein Amir Abdollahian, dem iranischen Außenminister, bei dem Hubschrauberabsturz.

Dennis Francis, Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen, sagte am Donnerstag Ortszeit auf der Sitzung der Generalversammlung: Es ist meine Pflicht, das Andenken an Seyyed Ebrahim Raisi, den Präsidenten des Iran, zu ehren, der leider am 19. Mai 2024 verstorben ist.