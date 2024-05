Vorläufiger Bericht über die Ursachen des Absturzes des Präsidentenhubschraubers

In diesem Bericht heißt es: Ein erheblicher Teil der Informationen wurde in verschiedenen speziellen, technischen und allgemeinen Bereichen gesammelt, die an dem Unfall beteiligt sein könnten.

Bei einigen Maßnahmen ist mehr Zeit erforderlich, um eine endgültige Stellungnahme abzugeben. Diese Aktionen werden derzeit untersucht und in einigen Fällen kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass sie erwähnt werden:

1- Der Helikopter flog weiter auf der geplanten Route und verließ die vorgesehene Flugbahn erst etwa anderthalb Minuten vor dem Unfall.

2- Der Pilot des verletzten Hubschraubers hat mit den beiden anderen Hubschraubern der Fluggruppe kommuniziert.

3- Bei den übrigen Teilen des abgestürzten Hubschraubers wurden keine Einwirkungen von Kugeln oder Ähnlichem festgestellt.

4- Der abgestürzte Hubschrauber fing Feuer, nachdem er den Berg getroffen hatte.

5- Aufgrund der Komplexität des Gebiets, des Nebels und der niedrigen Temperaturen wird der Aufklärungseinsatz bis in die Nacht hinein ausgedehnt und die ganze Nacht über fortgesetzt, und zwar am Montagmorgen (um 5 Uhr morgens) mit Hilfe unbemannter (iranischer) Drohnen, genau Punkt Der Ort des Unfalls ist bekannt und die Bodentruppen der Aufklärungseinsätze sind an diesem Punkt anwesend.

6- Bei den Gesprächen des Wachturms mit der Flugbesatzung wurden keine verdächtigen Fälle beobachtet.

Ein erheblicher Teil der Dokumente im Zusammenhang mit dem erwähnten Hubschrauberunfall wurde gesammelt und es wird mehr Zeit benötigt, um einige Teile und Dokumente zu überprüfen.