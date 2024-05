UN-Generalversammlung hält eine Schweigeminute zu Ehren iranisches Präsidenten

Dennis Francis, Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen, sagte am Donnerstag Ortszeit auf der Sitzung der Generalversammlung: Es ist meine Pflicht, das Andenken an Seyyed Ebrahim Raisi, den Präsidenten des Iran, zu ehren, der leider am 19. Mai 2024 verstorben ist.

Er fügte hinzu: Im Namen der Generalversammlung der Vereinten Nationen spreche ich dem Vertreter der Islamischen Republik Iran sowie der Regierung und dem iranischen Volk und der Familie von Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi mein Beileid aus.

Anschließend forderte er die Mitglieder der Generalversammlung auf, aus Respekt vor dem iranischen Präsidenten und seinen Gefährten an ihrer Stelle zu stehen und eine Minute lang zu schweigen.

Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat eine Schweigeminute für den Präsidenten und den Außenminister Irans sowie ihre Begleiter eingelegt und auch die UN-Flagge wurde auf Halbmast gesenkt.