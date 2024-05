Die Vertreter aus 50 Ländern erwiesen in New York dem Präsidenten und Außenminister Irans ihre Ehrerbietung

Teheran (IRNA) - Gleichzeitig mit der Eröffnung des diplomatischen Gedenkbuchs für den Präsidenten und Außenminister Irans am Ort der iranischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York haben die Botschafter und Vertreter von 50 Ländern der Welt dieses Buch bisher unterzeichnet.

Bisher wurde es nicht nur von der diplomatischen Gemeinschaft, sondern auch von Persönlichkeiten und Vertretern ziviler Institutionen, Universitätsprofessoren und Medienvertretern begrüßt. In diesen Tagen drücken Diplomaten und Politiker verschiedener Länder der Welt in den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten der Regierung und dem iranischen Volk ihr Mitgefühl für den Hubschrauberabsturz aus. Der Außenminister Serbiens, der kürzlich in dieses Amt berufen wurde und ein Gespräch mit Amir Abdullahian führte, besuchte persönlich die iranische Delegation bei den Vereinten Nationen. Das diplomatische Gedenkbüro des Vertreters der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in New York wird bis Freitag Ortszeit geöffnet sein, um den Präsidenten und Außenminister Irans zu ehren.