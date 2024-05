Die Anwesenheit von Diplomaten und ausländischen Beamten bei der Beerdigung des iranischen Präsidenten in Mashhad

Neben den Generalkonsuln und Leitern der Auslandsvertretungen mit Sitz in Mashhad sind bereits Beamte aus dem Irak und Afghanistan in Maschhad eingetroffen und nehmen an der Trauerzeremonie teil.

Die Länder Irak, Afghanistan, Pakistan, Türkei, Turkmenistan und Saudi-Arabien sowie die Vereinten Nationen verfügen über aktive Konsulate und Repräsentanzbüros in Mashhad.

Zu den weiteren ausländischen Gästen der Beerdigung des Präsidenten gehören Seyyed Ammar Hakim, der Anführer der irakischen Nationalen Weisheitsbewegung und Vizepräsident dieser politischen Gruppe, und Brigadegeneral Ali Hamdani, der Vertreter der irakischen Volksmobilisierung.