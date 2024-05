Revolutionsführer: Die iranische Nation wird den jüngsten tragischen Vorfall ausnutzen

Ayatollah Khamenei, der Führer der Islamischen Revolution, würdigte bei dem Treffen mit dem Präsidenten des libanesischen Parlaments, Herrn „Nabieh Bari“, den Ausdruck des Mitgefühls der libanesischen Regierung und des libanesischen Volkes für diesen bitteren und schwerwiegenden Vorfall und sagte: Die Ankündigung einer öffentlichen Trauer im Libanon zeigt die Vollständigkeit der Kameradschaft beider Länder.

Er betrachtete den Hubschrauberabsturz als Ursache für den Verlust einer prominenten Persönlichkeit und stellte fest: Das ist ein schwieriges Thema für uns, aber mit Gottes Gnade wird die iranische Nation diesen tragischen Vorfall wie schon zuvor als Chance nutzen.

In Bezug auf die Teilnahme der iranischen Nation an der Beerdigung des verstorbenen Präsidenten und seiner Gefährten fügte der Führer der Islamischen Revolution hinzu: Unsere Nation ist eine stehende und wache Nation, und unser Vertrauen und unsere Zuversicht in den allmächtigen Gott sind ebenfalls groß und so Gott will, wird die iranische Nation von diesem Vorfall profitieren.

'Die aktuelle Situation in der Region ist so, dass es sowohl für den zionistischen Feind als auch für die Wahrheitsfront um Leben und Tod geht.', fuhr er fort.

Der Führer der Islamischen Revolution betonte: Die Beteiligung des Libanon an den jüngsten Problemen in Palästina und Gaza hatte tiefgreifende Auswirkungen, und wenn so etwas nicht geschehen wäre, hätte der Libanon selbst den größten Schaden erlitten.

Bei diesem Treffen brachte der Sprecher des libanesischen Parlaments, die Trauer der libanesischen Nation und Regierung über den jüngsten Vorfall zum Ausdruck und sagte: Wir betrachten die Wunden und Verletzungen, die unseren iranischen Brüdern zugefügt wurden, als unsere Wunden. Es war unsere Pflicht, die Regierung und das Volk des Libanon in Teheran zu vertreten.