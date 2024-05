Ausländische Beamte würdigten Raisi und seine Gefährten

Vor wenigen Minuten begann im Saal des Gipfeltreffens der islamischen Länder in Teheran die Ehrungszeremonie ausländischer Beamter und Persönlichkeiten für die Leichen des Hubschrauberabsturzes des iranischen Präsidenten.

Bei dieser Zeremonie erwiesen die Beamten von Oman, der Türkei, dem Irak, Serbien, Nicaragua, Malediven, Tadschikistan, Turkmenistan, Pakistan, Indien, Libanon, Palästina, Jemen und einer Reihe anderer Länder den Märtyrern des Hubschrauberabsturzes ihre Ehrerbietung.

Mehr als 50 hochrangige ausländische Delegationen nehmen am Mittwoch an der Zeremonie zum Gedenken an den Märtyrertod des iranischen Präsidenten und Außenministers in Teheran teil.

Diese Zeremonie findet an diesem Mittwochnachmittag in Anwesenheit von Mohammad Mokhbar, amtierender Exekutive, und Ali Bagheri, amtierender Außenminister, statt.