Die neuesten Details zum Hubschrauberunfall des Präsidenten

Die wichtigsten Punkte, die Gholamhossein Esmaili, der Leiter des Präsidentenbüros, in einem Live-Fernsehinterview angesprochen hat, sind folgende:

Nach 45 Minuten Flug wurde im Tal in der Nähe der Mine ein Wolkenfleck beobachtet. Der Pilot des Hubschraubers, der den Präsidenten trägt, kündigt als Feldkommandant den anderen Piloten an, an Höhe zu gewinnen, um die Spitze der Wolken zu erreichen.

Der mittlere Hubschrauber beförderte den Präsidenten. Nachdem wir 30 Sekunden lang den Weg über den Wolken fortgesetzt hatten, stellte unser Pilot fest, dass sich der Hubschrauber nicht in der Mitte befand.

Da dieser Helikopter nicht auftauchte, drehte unser Helikopterpilot sofort um und kehrte zurück. Ich fragte, warum bist du zurückgekommen? Er sagte, dass der Hubschrauber nicht in der Mitte angekommen sei; Wir beschlossen, sie zu suchen und zu finden.

Wir konnten den Boden in diesem bewölkten Teil nicht sehen, es war nicht möglich, unter der Wolke zurückzukehren, egal wie sehr wir uns bemühten, eine Funkverbindung herzustellen, es war nicht möglich. Ein oder zwei Minuten später landeten wir in der Kupfermine Songon.

Wir hatten Herrn Amir Abdollahian und den Sicherheitskommandanten wiederholt angerufen, aber keiner von ihnen antwortete. Die Flugbesatzung sagte, sie hätten den Piloten angerufen und Herr Alehashem antwortete und sagte, dass es ihm nicht gut gehe und dass sie ins Tal gefallen seien, aber er sagte nichts Besonderes.

Dann rief ich dasselbe Telefon an und Herr Alehashem antwortete. Ich fragte wie es Ihnen geht? Er sagte, es ginge mir nicht gut. Ich fragte, was passiert ist? Er sagte: Ich weiß nicht, was passiert ist? Er sagte, wir seien neben den Bäumen gefallen. Ich fragte nach den anderen Gefährten, er sagte, dass ich keinen von ihnen sehe und dass niemand um mich herum sei und gab die Beschreibung des Waldes.

Die Rettungskräfte begaben sich sofort in den Bereich, in dem wir den Unfall vermuteten. Als wir später den Unfallort ausfindig machen konnten, zeigte der Zustand der Leichen, dass Ayatollah Raisi und andere Gefährten sofort gestorben waren, Alehashem jedoch nach wenigen Stunden den Märtyrertod erlitten hatte.