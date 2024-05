Staatsduma-Chef  ist Russlandsvertreter bei der Trauerfeier iranisches Präsidenten

Eine parlamentarische Quelle, deren Name nicht genannt wurde, sagte: Der Chef der Staatsduma wird bei diesem Ritual anwesend sein, das in Mashhad stattfinden wird.

Wychslaw Walodin, der Chef der russischen Staatsduma, sandte eine Botschaft an seinen iranischen Amtskollegen und Sprecher des Islamischen Rates, Mohammad Baqer Ghalibaf, und schrieb: Ich spreche mein aufrichtiges Beileid zum Tod des Präsidenten der Islamischen Republik Iran Seyyed Ebrahim Raisi und seine begleitende Delegation wegen des Hubschrauberabsturzes in der Provinz Ost-Aserbaidschan aus.

Er bemerkte: Dieser Unfall ist für uns alle ein großer Verlust. Wir teilen die Trauer des iranischen Volkes. Bitte übermitteln Sie den Familien und Angehörigen der Verstorbenen mein Beileid.

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi, der Präsident der Islamischen Republik Iran, der am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Eröffnungszeremonie des Qiz-Qalasi-Staudamms in die Stadt Täbris in der Provinz Ost-Aserbaidschan einen Flugunfall erlitt, starb zusammen mit all seinen Gefährten als Märtyrer.

Laut IRNA gaben Notfallquellen am Montagmorgen um 5:40 Uhr (Ortszeit) bekannt, dass sie den Standort des abgestürzten Hubschraubers des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, des iranischen Außenministers Hossein Amir Abdollahian und anderer iranischer Beamter in der Provinz Ost-Aserbaidschan, im Nordwesten des Iran, gefunden hätten.

Zu den Passagieren des Hubschraubers gehörten Hojjat al-Islam Al Hashem, Freitagsimam von Täbris, Hossein Amir Abdollahian, Außenminister des Iran, Malik Rahmati, Gouverneur von Ost-Aserbaidschan, Seyyed Mehdi Mousavi, Kommandeur der Schutzeinheit des Präsidenten.