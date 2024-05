Nasrallah: Unsere Hoffnung liegt in der weisen Führung von Ayatollah Khamenei

Seyyed Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, drückte dem Obersten Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, sein Beileid zum Märtyrertod von Ayatollah Raisi und seinen Gefährten aus.

In seiner Ansprache an den obersten Führer der Revolution sagte Nasrallah, dass er Verständnis für die Abwesenheit dieser prominenten Persönlichkeiten in dieser kritischen Phase habe.

Er betonte auch: Die Hoffnung von uns und allen Unterdrückten, den Widerstandskräften und Mudschaheddin, liegt in Ihrer Hoheit und weisen Führung.

Der Generalsekretär der Hisbollah wies darauf hin, dass der Oberste Führer der Revolution dafür verantwortlich sei, die islamische Ummah in einem harten Krieg gegen arrogante und expansive Länder zu führen, und erklärte: Hossein Amir Abdullahian war in allen internationalen Kreisen der Träger der Flagge der Verteidigung des Widerstands.