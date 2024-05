Die Ursache des Hubschrauberabsturzes des iranischen Präsidenten wird untersucht

Generalmajor Mohammad Bagheri, der Generalstabschef der Streitkräfte, beauftragte eine hochrangige Delegation unter der Leitung von Brigadegeneral Ali Abdollahi sowie technische Experten mit der Untersuchung der Ausmaße und Ursachen des Hubschrauberabsturzes des Präsidenten.

Auf der Grundlage dieses Berichts werden die Ergebnisse der Felduntersuchungen später bekannt gegeben.

Seyyed Ebrahim Raisi, der am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Eröffnungszeremonie des Qiz-Qalesi-Staudamms in die Stadt Täbris war, erlitt in der Region Warzaghan in der Provinz Ost-Aserbaidschan einen Flugunfall und starb gleichzeitig mit all seinen Gefährten als Märtyrer.

Seyyed Mohammad Ali Alehashem, der Vertreter des Obersten Führers und Imam Juma von Täbris, Hossein Amir Abdollahian, Außenminister, Malek Rahmati, Gouverneur von Ost-Aserbaidschan, Sergeant Seyed Mehdi Mousavi, Kommandeur der Schutzeinheit des Präsidenten, und eine Reihe von Wachen und Hubschrauberbesatzungen, gehörten zu den Passagieren des Hubschraubers, der den Präsidenten transportierte.