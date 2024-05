Alle Leichen des Hubschrauberabsturzes des iranischen Präsidenten identifiziert

Mohammad Hassan Nami sagte dem IRNA-Reporter: Alle Leichen waren identifizierbar und wurden in das Büro des Gerichtsmediziners gebracht.

Er erklärte, dass die Leichen einiger Märtyrer trotz der Verbrennungen identifiziert werden konnten, und fügte hinzu: Die Leichen wurden vom Unfallort in Krankenwagen überführt und werden nun zum Meraj der Märtyrer dieser Stadt gebracht.

Der stellvertretende Innenminister betonte, dass unter den Leichen der Märtyrer nur die Leiche von Ayatollah Alehashem, Imam Juma von Täbris, in einer besseren körperlichen Verfassung sei als die der anderen Märtyrer.

Er fügte hinzu: Er war nach dem Flugzeugabsturz eine Stunde lang am Leben und hatte sogar ein Telefongespräch mit Herrn Gholamhossein Esmaili, dem Leiter des Präsidentenbüros.

Seyyed Ebrahim Raisi, der am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Eröffnungszeremonie des Qiz-Qalesi-Staudamms in die Stadt Täbris war, erlitt in der Region Warzaghan in der Provinz Ost-Aserbaidschan einen Flugunfall und starb gleichzeitig mit all seinen Gefährten als Märtyrer.