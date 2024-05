Borrell drückte sein Beileid zum Märtyrertod des iranischen Präsidenten aus

In dieser Erklärung, von der eine Kopie auf der Website des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union veröffentlicht wurde, schrieb Josep Borrell: „Die Europäische Union drückt ihr Beileid zum Tod des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, und des Außenministers Hossein Amir Abdollahian und andere iranische Beamte beim tragischen Hubschrauberunfall am Sonntag aus.

Er fügte hinzu: Die Europäische Union drückt den Familien der Opfer und den betroffenen iranischen Bürgern ihr Mitgefühl aus.

Zuvor hatte der Vorsitzende des Europäischen Rates sein Beileid zu diesem tragischen Unfall zum Ausdruck gebracht.

Seyyed Ebrahim Raisi, der am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Eröffnungszeremonie des Qiz-Qalesi-Staudamms in die Stadt Täbris war, erlitt in der Region Warzaghan in der Provinz Ost-Aserbaidschan einen Flugunfall und starb gleichzeitig mit all seinen Gefährten als Märtyrer.