Die Suchaktion wurde vollständig von iranischen Hilfskräften durchgeführt

Er berichtete über die Einzelheiten der Operation zur Identifizierung des Ortes, an dem der Hubschrauber des iranischen Präsidenten und seiner Begleiter abgestürzt ist: „Die Retter des Roten Halbmonds fanden das Wrack des Hubschraubers in 2.500 Metern Höhe.“

„Mehr als 2.000 Menschen aller Streitkräfte und Einheiten, darunter Roter Halbmond, IRGC, Basij, Armee, Feuerwehr, Krisenmanagement und Notfall, waren bei der Suchaktion anwesend“, fuhr er fort.

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi, der Präsident der Islamischen Republik Iran, der am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Eröffnungszeremonie des Qiz-Qalasi-Staudamms in die Stadt Täbris in der Provinz Ost-Aserbaidschan einen Flugunfall erlitt, starb zusammen mit all seinen Gefährten als Märtyrer.

Laut IRNA gaben Notfallquellen am Montagmorgen um 5:40 Uhr (Ortszeit) bekannt, dass sie den Standort des abgestürzten Hubschraubers des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, des iranischen Außenministers Hossein Amir Abdollahian und anderer iranischer Beamter in der Provinz Ost-Aserbaidschan, im Nordwesten des Iran, gefunden hätten.

Zu den Passagieren des Hubschraubers gehörten Hojjat al-Islam Al Hashem, Freitagsimam von Täbris, Hossein Amir Abdollahian, Außenminister des Iran, Malik Rahmati, Gouverneur von Ost-Aserbaidschan, Seyyed Mehdi Mousavi, Kommandeur der Schutzeinheit des Präsidenten.