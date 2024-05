Der erste Vizepräsident Irans übernimmt die Aufgaben des Landes

Hadi Tahan Nazif gab in einem Interview bekannt: „Diese geliebten Menschen starben in der Nacht der Geburt von Imam Reza (AS) als Märtyrer und die Menschen sind dankbar für ihre Bemühungen.“

„Die Verfassung hat die notwendigen Bestimmungen berücksichtigt, dass der erste Vizepräsident die Aufgaben des Präsidenten übernimmt“, fügte er hinzu.

„Ein Rat bestehend aus dem Leiter der Justiz, dem Leiter der Legislative und dem ersten Vizepräsidenten ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um innerhalb von 50 Tagen Wahlen abzuhalten“, betonte er.

„Nach Angaben des Obersten Revolutionsführers wird es aufgrund gesetzlicher Regelungen keine Probleme im Land geben“, stellte er fest.

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi, der Präsident der Islamischen Republik Iran, der am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Eröffnungszeremonie des Qiz-Qalasi-Staudamms in die Stadt Täbris in der Provinz Ost-Aserbaidschan einen Flugunfall erlitt, starb zusammen mit all seinen Gefährten als Märtyrer.

Laut IRNA gaben Notfallquellen am Montagmorgen um 5:40 Uhr (Ortszeit) bekannt, dass sie den Standort des abgestürzten Hubschraubers des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, des iranischen Außenministers Hossein Amir Abdollahian und anderer iranischer Beamter in der Provinz Ost-Aserbaidschan, im Nordwesten des Iran, gefunden hätten.

Zu den Passagieren des Hubschraubers gehörten Hojjat al-Islam Al Hashem, Freitagsimam von Täbris, Hossein Amir Abdollahian, Außenminister des Iran, Malik Rahmati, Gouverneur von Ost-Aserbaidschan, Seyyed Mehdi Mousavi, Kommandeur der Schutzeinheit des Präsidenten.